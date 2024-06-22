İstanbul’da akıl almaz olay: "Bebek bulduk” ihbarıyla yakalandılar

İstanbul Emniyeti; İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) Sultangazi İlçesi'nden yaptıkları "Cami önünde bebek bulduk" ihbarı üzerine harekete geçti. Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi'ndeki olay yerine giden polisler bebeği koruma altına aldı ve hemen sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan detaylı incelemelerle; olayın perde arkası da ortaya çıkarıldı. İhbarı yapan iki kişinin, bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, vicdani rahatsızlık duyarak ve bebeği bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları saptandı. Devam eden araştırmalarda İ.Ö.'yü amcasının oğlu R.Ö.'nün (17) aradığı ve bebeği kendisine getirdiği belirlendi. Bulunan bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) isimli kişiler olduğu tespit edildi. Bebeğin annesi G.D. (17) tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi. İhbarı yapan İ.Ö. ile M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. yasal işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.