Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da akıl almaz olay: "Bebek bulduk” ihbarıyla yakalandılar
Giriş Tarihi: 22.6.2024 18:34 Son Güncelleme: 22.6.2024 18:54

İstanbul’da akıl almaz olay: "Bebek bulduk” ihbarıyla yakalandılar

İstanbul’da “Cami önünde bebek bulduk” ihbarı yapan iki kişinin, olayı gerçekleştirmeye çalışan fakat vicdani rahatsızlık duyarak bebeği camiye bırakamayan kişiler olduğu ortaya çıktı. Bebek koruma altına alındı. Bebeğin 17 yaşındaki annesi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, bebeğin yine 17 yaşında olan babası ve bebeği camiye bırakmaya çalışan fakat yapamayarak ihbarda bulunan akrabaları yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da akıl almaz olay: Bebek bulduk” ihbarıyla yakalandılar

İstanbul Emniyeti; İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) Sultangazi İlçesi'nden yaptıkları "Cami önünde bebek bulduk" ihbarı üzerine harekete geçti. Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi'ndeki olay yerine giden polisler bebeği koruma altına aldı ve hemen sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan detaylı incelemelerle; olayın perde arkası da ortaya çıkarıldı. İhbarı yapan iki kişinin, bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, vicdani rahatsızlık duyarak ve bebeği bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları saptandı. Devam eden araştırmalarda İ.Ö.'yü amcasının oğlu R.Ö.'nün (17) aradığı ve bebeği kendisine getirdiği belirlendi. Bulunan bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) isimli kişiler olduğu tespit edildi. Bebeğin annesi G.D. (17) tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi. İhbarı yapan İ.Ö. ile M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. yasal işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’da akıl almaz olay: "Bebek bulduk” ihbarıyla yakalandılar
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