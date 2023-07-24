İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdılar





YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE SALDIRDI

Sonrasında ise kadınlara 'Çalışıyor musunuz?' sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti. Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından, "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştılar. Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.