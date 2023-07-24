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Giriş Tarihi: 24.7.2023 14:02

İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdılar

Fatih Çapa’da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara “Çalışıyor musun?” dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştı.

İHA
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdılar

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çapa'da bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı.



YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE SALDIRDI
Sonrasında ise kadınlara 'Çalışıyor musunuz?' sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti. Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından, "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştılar. Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdılar
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