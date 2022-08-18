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Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:14 Son Güncelleme: 18.8.2022 11:15

İstanbul'da akıl almaz olay: Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım

İstanbul Küçükçekmece'de elinde bıçakla markete giren Kaan Pehlivan (22), kasadaki paraları kasiyerden zorla alarak kaçtı. Markette müşterilerin gözü önünde soygunu gerçekleştiren Pehlivan, polise yakalandıktan sonra "Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım" dedi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
İstanbul’da akıl almaz olay: Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım

İlginç olay, çarşamba günü saat 16.00'da Fevziçakmak Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Elinde ekmek bıçağı olan şüpheli, markete girdikten sonra kasadaki Merve Kurtuldu'dan paraları vermesini istedi. O sırada marketteki çocuklu müşterilere de aldırmayan şüpheli, bıçakla kasiyerin üstüne yürüyerek paraları vermesi için ısrarcı oldu. Bunun üzerine kasiyer, kasaya geçerek paraları verdi. Paraları çantasına koyan şüpheli, elindeki bıçağıyla marketten ayrıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüphelinin gitmesi üzerine market çalışanları polisi arayarak şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, kimliği kısa sürede tespit edilen Kaan Pehlivan'ı gözaltına aldı. Pehlivan'ın sırt çantasını kontrol eden polis, marketten aldığı değerlendirilen 4 bin 250 lira para buldu.

"SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM"

Kaan Pehlivan polisteki ifadesinde, "Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, adliyeye sevk edildi. Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekmek bıçağıyla gerçekleşen soygun, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin soygun için markete girdiği sırada içeride çok sayıda müşteri olduğu, çocuklu bir müşterinin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı fakat Pehlivan'ın kimseye aldırış etmediği görüldü. Kasiyerden paraları alan Pehlivan, marketten ayrıldı.

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İstanbul'da akıl almaz olay: Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım
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