İstanbul’da akılalmaz olay: 97’nci kez yakalandı! Bu sefer tutuklandı!

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Anadolu yakasındaki semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti. Şüphelilerin kadın oldukları için şüphe çekmeden apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda apartmanlara girerken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.