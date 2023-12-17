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Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:10

İstanbul'da akılalmaz olay! Baba ile oğlunu önce dövdü sonra da bıçakladı

Çağlayan'da bir şahıs kendilerine omuz attığını iddia eden baba ve oğlu tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Kavga anları kameralara anbean yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından apartta yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı.

İHA
İstanbul’da akılalmaz olay! Baba ile oğlunu önce dövdü sonra da bıçakladı
Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Nevaf A., kaldırımda yürümeye başladı. O esnada şahıs karşı tarafından yürüyen Mevlüt K. ve babası Mehmet K. ile iddiaya göre omuzları çarpıştı. Ardından Nevaf A. karşı kaldırıma geçerek yürümeye defam etti ancak çarpıştığı kişiler ona bağırarak tepki gösterdi.

OMUZ ATTIN KAVGASINDA BIÇAKLANDI
Nevaf A.'nın da karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada baba ve oğlu tarafından darp edilen Nevaf A., bir de bacağından bıçaklandı. Olayın ardından vatandaşlar araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan baba ve oğlu koşarak kaçtı.

VATANDAŞLAR KOLUNA GİRİP YARALIYI UZAKLAŞTIRDI
Bacağından yaralı Nevaf A. ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra taş dubaya oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yayasından ilk müdahalesi yapılan Nevaf A. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ APARTTA YAKALADI
Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralı Nevaf A.'nın ifadesine başvurdu. Adamın kendisini bıçaklayan şahsı tanımadığını, caddede bir şahsa omzunun çarptığını sonra da şahsın kendisine saldırıp bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın cadde üzerinde bir aparta girdiğini belirledi.

BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aparta baskın yapan polis, Mevlüt K.'yı olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, gözaltına alındı. Devamında ise olaya karışan babası Mehmet K. da yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapılan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan Mevlüt K.'nın emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" ve "yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da akılalmaz olay! Baba ile oğlunu önce dövdü sonra da bıçakladı
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