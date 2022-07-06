İstanbul’da akılalmaz olay... Pitbull’u gösterip gasp ettiler

Şüpheli şahısların yanlarındaki pitpul cinsi köpek ile korkutup Mert D.'nin cebinden telefonu ile bir miktar parasını aldıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Gasp edildikten sonra Mert D. karakola giderek durumu ihbar etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri etrafta bulunan kameraları inceleyerek şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.