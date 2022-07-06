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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:19

İstanbul’da akılalmaz olay... Pitbull'u gösterip gasp ettiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da akılalmaz olay... Pitbull’u gösterip gasp ettiler

İstanbul Beyoğlu’nda 2 kişi iddiaya göre sokakta gezdirdikleri pitpul cinsi köpek ile korkutup yolda gözüne kestirdikleri bir vatandaşı gasp etti. Telefonu ve bir miktar parasını kaptıran Mert D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Müslüm O. ve Doğan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde 15 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mert D. yolda yürürken yanına pitpul ile beraber 2 şüpheli şahsın gaspına uğradı.

Şüpheli şahısların yanlarındaki pitpul cinsi köpek ile korkutup Mert D.'nin cebinden telefonu ile bir miktar parasını aldıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Gasp edildikten sonra Mert D. karakola giderek durumu ihbar etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri etrafta bulunan kameraları inceleyerek şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Kimliği tespit edilen şüpheli şahısların Müslüm O. ve Doğan Ö. olduğu belirlenip şüpheli şahısların aynı yerde daha önceden de benzer suça karıştıkları tespit edildi.

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Müslüm Ö. isimli şüpheli şahsın polis ekipleri tarafından Tarlabaşı bulvarı üzerinde görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Doğan Ö.' nün ise Atlı Ases sokakta metruk bir binada kaldığını öğrenen polis ekipleri adrese baskın yaparak metruk binanın 3. katında yaşanan kovalamaca sonucunda Doğan Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da akılalmaz olay... Pitbull'u gösterip gasp ettiler
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