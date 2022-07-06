İstanbul’da akılalmaz olay... Pitbull’u gösterip gasp ettiler

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde 15 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mert D. yolda yürürken yanına pitpul ile beraber 2 şüpheli şahsın gaspına uğradı.
Şüpheli şahısların yanlarındaki pitpul cinsi köpek ile korkutup Mert D.'nin cebinden telefonu ile bir miktar parasını aldıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Gasp edildikten sonra Mert D. karakola giderek durumu ihbar etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri etrafta bulunan kameraları inceleyerek şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.
Müslüm Ö. isimli şüpheli şahsın polis ekipleri tarafından Tarlabaşı bulvarı üzerinde görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Doğan Ö.' nün ise Atlı Ases sokakta metruk bir binada kaldığını öğrenen polis ekipleri adrese baskın yaparak metruk binanın 3. katında yaşanan kovalamaca sonucunda Doğan Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.