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Giriş Tarihi: 16.8.2022 12:27

İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü: Yola fırladı araçlar kaza yaptı!

İstanbul'da inanılmaz anlar yaşandı... Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını tehlikeye atan yaya kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

DHA
İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Yola fırladı araçlar kaza yaptı!

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde yaşandı...

Elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.

Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu.

Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı.

Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü: Yola fırladı araçlar kaza yaptı!
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