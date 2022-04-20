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Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 20.4.2022 11:25

İstanbul'da akraba cinayeti: Bu yüzden öldürmüşler

DHA
İstanbul’da akraba cinayeti: Bu yüzden öldürmüşler

İstanbul Başakşehir'de korkunç bir olay yaşandı. Akrabaları olan Kemal Yavuz'u (42) öldürdükleri iddia edilen iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek yüzünden meydana geldiği anlaşıldı. Şüpheliler tutuklandı...

İstanbul'da 13 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran S.Y. eşinin kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Müracaatçı S.Y., eşinin bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö. ile evden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bir gün sonra Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.'nin peşine düştü. Yapılan operasyonda Ferit Y., Bahçelievler'de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta olayın alacak verecek meselesi yüzünden oluşan husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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İstanbul'da akraba cinayeti: Bu yüzden öldürmüşler
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