İstanbul’da akraba cinayeti: Bu yüzden öldürmüşler

İstanbul'da 13 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran S.Y. eşinin kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Müracaatçı S.Y., eşinin bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö. ile evden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bir gün sonra Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.