İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanırken, Pendik'ten Tuzla'ya kadar trafiğin çift yönlü ağır ilerlediği görüldü.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözlendi.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerledi. Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında da trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde, Haramidere ile Beylikdüzü arasında ise Edirne yönünde trafiğin ağır seyrettiği görüldü. Avcılar ile Küçükçekmece arasında da Ankara istikametinde yoğunluk gözlendi.

Toplu ulaşımda ise bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında kalabalıklar oluştu.