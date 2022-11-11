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Giriş Tarihi: 11.11.2022 19:20

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunuğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 78 olarak ölçüldü.

AA
İstanbul’da akşam saatlerinde trafikte yoğunuğu yüzde 78’e ulaştı

Kentte bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde birçok arterde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu mevkisinden başlayan trafik Beylikdüzü'ne kadar sürüyor. Kara yolunun Ankara istikametinde ise trafik yoğunluğunun daha az olduğu gözleniyor.

Basın Ekspres yolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu Metris kavşağından başlayan trafik Mahmutbey kavşağına kadar devam ediyor.

Fatih Kocamustafapaşa mevkisinden başlayan trafik Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu Avcılar ve Esenyurt civarında da trafik ağır seyrediyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda yoğunlaşan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden D-100 kara yolu Kozyatağı bağlantısına kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Uzunçayır mevkisi ile Maltepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Şile yolunda Altunizade'den başlayan çift yönlü trafik yoğunluğu ise Ümraniye'ye kadar ulaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 78 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunuğu yüzde 78'e ulaştı
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