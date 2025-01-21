Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da alevli gece: Terzi dükkanı ve ev alev alev yandı
Giriş Tarihi: 21.1.2025 12:53 Son Güncelleme: 21.1.2025 12:57

İstanbul’da alevli gece: Terzi dükkanı ve ev alev alev yandı

İstanbul’da gece saatlerinde iki farklı adreste yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangınlardan Beyoğlu Kasımpaşa'da bir terzi dükkanında çıkan yangın nedeniyle alevlerin elektrik direğine sıçraması ile patlamalar meydana geldi. Taksim'de de bir binadaki daire ise alev alev yandı. Her iki yangında korku ve panik yaşattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da alevli gece: Terzi dükkanı ve ev alev alev yandı

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Alevlerin elektrik direğine sıçramasıyla patlama yaşandı. Çevredekiler patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken dükkan kullanılmaz hale geldi.

TAKSİM'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI

Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, bir binada bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul’da alevli gece: Terzi dükkanı ve ev alev alev yandı
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