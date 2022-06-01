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Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:18

İstanbul'da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı

İstanbul’da park halindeki araçların kaputlarını çalarak satan bir kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Sancaktepe ve Sultanbeyli İlçeleri'nde park halinde olan araçların kaputlarının çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; park halindeki dört aracın kaputlarını çalarak satan B.C.'yi kısa sürede kimliğini tespit ederek yakaladı.

B.C.'nin çaldığı araç kaputlarını sanayi sitelerindeki iki iş yerine sattığı tespit edildi. Çalıntı kaputları satın alan İ.G.Ç. ve Ü.P. de "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dört çalıntı kaput da ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. "Otodan Hırsızlık" ve "Mala Zarar Verme" suçundan adliyeye sevk edilen B.C. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul'da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı
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