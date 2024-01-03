İstanbul’da aranan 3 bin 634 kişi yakalandı

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 bin 634 şüpheli gözaltına alındı. 995 şüphelinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 bin 396 kişinin ise çeşitli mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi. Polisin yakaladığı kişiler arasında 2005 yılında Kadıköy'de işlediği gasp suçundan 109 yıl 3 ay hapis cezası alan firari durumdaki Serkan C.'nin de bulunduğu belirtildi. Yolda yürürken polisler tarafından bir süre takip edilen ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Serkan C., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.