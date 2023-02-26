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Giriş Tarihi: 26.2.2023 14:18 Son Güncelleme: 26.2.2023 14:22

İstanbul’da aranan 46 kişi yakalandı

İstanbul’da çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Firari hükümlüler arasında hırsızlık suçundan 39 yıl 6 ay hapis cezası alan Ebru B. ve dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası kesinleşen Kazım Ö.'nin de olduğu belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan 46 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, 24 Şubat Cuma günü yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan firari 46 hükümlü gözaltına alındı. Tespit edilen 70 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan hükümlülerden Ebru B.'nin 'Hırsızlık' suçundan 39 yıl 6 ay, Kazım Ö.'nün 'Dolandırıcılık' suçundan 20 yıl, Caner Y.'nin ise 'Hırsızlık' suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezaları olduğu öğrenildi.

Şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.

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İstanbul’da aranan 46 kişi yakalandı
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