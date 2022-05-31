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Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:18

İstanbul’da aranan 48 hükümlü yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan 48 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 48 hükümlü yakalandı.

27 Mayıs 2022 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul genelinde önceden tespit edilen adreslerde yaptığı çalışmalar sonucunda aralarında; Muhammer K.; 36 Yıl Yağma, Savaş A.; 25 Yıl 10 Ay Yağma, Volkan Y.; 22 Yıl 8 Ay Hırsızlık, İlyas F.; 20 Yıl 10 Ay Öldürme, İlhan T.;20 Yıl 5 Ay Hırsızlık, Mahsun K.;17 Yıl 9 Ay Yağma, Memet K.; 14 Yıl 2 Ay Hırsızlık, Ahmet A.; 11 Yıl 5 Ay Fuhuşa Tevfik Etme, Hamdi K.; 11 Yıl 1 Ay Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Uğur K.;10 Yıl 11 Ay Hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve aranan toplam 48 hükümlü şahıs yakalandı.

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İstanbul’da aranan 48 hükümlü yakalandı
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