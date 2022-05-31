İstanbul’da aranan 48 hükümlü yakalandı

27 Mayıs 2022 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul genelinde önceden tespit edilen adreslerde yaptığı çalışmalar sonucunda aralarında; Muhammer K.; 36 Yıl Yağma, Savaş A.; 25 Yıl 10 Ay Yağma, Volkan Y.; 22 Yıl 8 Ay Hırsızlık, İlyas F.; 20 Yıl 10 Ay Öldürme, İlhan T.;20 Yıl 5 Ay Hırsızlık, Mahsun K.;17 Yıl 9 Ay Yağma, Memet K.; 14 Yıl 2 Ay Hırsızlık, Ahmet A.; 11 Yıl 5 Ay Fuhuşa Tevfik Etme, Hamdi K.; 11 Yıl 1 Ay Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Uğur K.;10 Yıl 11 Ay Hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve aranan toplam 48 hükümlü şahıs yakalandı.