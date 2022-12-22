İstanbul’da aranan 53 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen 75 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 53 hükümlüyü yakaladı.

Yakalananlar arasında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.T, 15 yıl hapis cezası bulunan Aydın K, onar yıl hapis cezası bulunan Ercan G, Bayram G. ile Oğuzhan K, "yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Bülent Ö, "yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Metehan O. ile "hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Hüseyin G. de yer aldı. Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgenin polis merkezi amirliklerine teslim edildi.