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Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:42 Son Güncelleme: 22.12.2022 13:58

İstanbul’da aranan 53 kişi yakalandı

İstanbul'da hakarında mahkemelerce kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmaları olan 53 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan 53 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen 75 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 53 hükümlüyü yakaladı.

Yakalananlar arasında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.T, 15 yıl hapis cezası bulunan Aydın K, onar yıl hapis cezası bulunan Ercan G, Bayram G. ile Oğuzhan K, "yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Bülent Ö, "yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Metehan O. ile "hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Hüseyin G. de yer aldı. Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgenin polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

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İstanbul’da aranan 53 kişi yakalandı
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