İstanbul’da aranan 97 hükümlü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, asayiş suçlarından başta olmak üzere 1 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranmakta olan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı.