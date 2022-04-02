İstanbul’da aranan şahıs operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için 28-31 Mart tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda aralarında 7 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen 54 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen Kamuran S., zimmet suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Aytuğ Ş., cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası kesinleşen Çağrı Y. de bulunuyor. Toplamda yakalanan 54 hükümlü şahsın gerekli işlemleri yapılması için yakalandığı bölgedeki Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.