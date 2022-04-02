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Giriş Tarihi: 2.4.2022 10:54

İstanbul’da aranan şahıs operasyonu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan şahıs operasyonu

İstanbul genelinde haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı baskınlarda adam öldürme, gasp, sahtecilik, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için 28-31 Mart tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda aralarında 7 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen 54 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen Kamuran S., zimmet suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Aytuğ Ş., cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası kesinleşen Çağrı Y. de bulunuyor. Toplamda yakalanan 54 hükümlü şahsın gerekli işlemleri yapılması için yakalandığı bölgedeki Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

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İstanbul’da aranan şahıs operasyonu
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