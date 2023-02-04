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Giriş Tarihi: 4.2.2023 11:52

İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğince,65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu: 37 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, 03 Şubat 2023 günü İstanbul genelinde önceden belirlenen 65 adreste yapılan operasyon sonucunda; aralarında, Şahin Ç. 14 Yıl 5 Ay Dolandırıcılık, Ertan Ü. 10 Yıl 6 Ay Öldürme, Aydın F. 10 Yıl Cinsel İstismar, Hüseyin A. 8 Yıl 8 Ay Yaralama, Yasin Y. 8 Yıl 6 Ay Hırsızlık, Sakine K.7 Yıl 6 Ay Yağma olmak üzere aranan toplam 37 hükümlü şahıs yakaladı.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

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İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu: 37 gözaltı
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