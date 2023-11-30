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Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:18

İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 86 hükümlü yakalandı. Polisin bir şahsı yakalamak için inşaatçı kılığına girdiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan şahıslar ile özellikle Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel Saldırı suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde tüm İlçe Emniyet Müdürlükleri ve operasyonel Şubelerin katılımıyla görevlendirilen, 223 ekip, 463 personel ile 404 adrese dün aranan şahıslar uygulaması yapıldı.

86 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bu kapsamda aralarında; Murat K., 25 Yıl 3 Ay Yağma, Salih A., 19 Yıl 2 Ay Hırsızlık, Fuat A.18 Yıl 10 Ay Öldürme, Yalçın İ., 18 Yıl 8 Ay Dolandırıcılık, Ali Ö. 16 Yıl 5 Ay Hırsızlık, Sertaç D., 12 Yıl 6 Ay, Uyuşturucu ve Uyaracı Madde Ticareti Yapma, Cüneyt İ.11 Yıl 10 Ay Hırsızlık, Yunus G., 11 Yıl 1 Ay Yağma ve Serdar Y., 9 Yıl 6 Ay Hırsızlıktan olmak üzere toplam 86 hükümlü yakalandı.

POLİS İNŞAATÇI KILIĞINA GİRDİ

Yakalanan bu şahıslardan 50 şahsın "Dolandırıcılık, Hırsızlık, Öldürme, Yağma ve Cinsel Saldırı/İstismar suçlarından hapis cezası ve aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin bir şahsın inşaatta çalıştığı öğrenilince polisin inşaatçı kılığına girip yakalandığı öğrenildi.

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İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu
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