İstanbul’da Asayiş denetimi... Denetimden kaçtı denizde boğuldu

DENİZE ATLADI

Öte yandan bu denetimler sırasında polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.