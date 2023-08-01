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Giriş Tarihi: 1.8.2023 22:40

İstanbul'da asayiş uygulaması: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri tarafından Esenyurt ve Bağcılar'da, 'dar alan uygulaması' yapıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
İstanbul’da asayiş uygulaması: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri tarafından Esenyurt Bağlarçesme, Balıkyolu, Pınar ve Çınar mahalleleri ile Bağcılar Fatih, Yüzyıl, İnönü ve Demirkapı mahallelerinde asayiş ve dar alan uygulaması yapıldı. Saat 19.00' da Esenyurt'ta başlayan uygulama, 22.30'a kadar sürdü. Araçları durdurulup, sürücü ve yolcuların üzeri aranırken, ehliyet ruhsatları da kontrol edildi. Esenyurt'ta yapılan uygulamada, üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul'da asayiş uygulaması: 2 gözaltı
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