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Giriş Tarihi: 8.9.2022 03:39

İstanbul'da asayiş uygulaması: 215 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli gözaltına alındı. Uygulama kapsamındaki aramalarda, 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 16 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 2 kilo 465 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 85 Türk lirası ile 850 avro ele geçirildi

AA
İstanbul’da asayiş uygulaması: 215 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1898 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile dün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 172 bin 808 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 312 şüpheli ile yoklama kaçağı 200 kişi hakkında işlem yapıldı, 215 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 16 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 2 kilo 465 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 85 Türk lirası ile 850 avro ele geçirildi.

Uygulamada 747 umuma açık yer denetlendi, 21 iş yeri ile 11 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 22 bin 573 araç ve 1051 motosiklet kontrol edildi. 989 araç ve motosiklet ile 19 sürücü hakkında işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi, 228 bin 671 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul'da asayiş uygulaması: 215 gözaltı
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