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Giriş Tarihi: 30.12.2022 05:16

İstanbul'da asayiş uygulamasında 243 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 243 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 1 milyon 188 bin 842 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 35 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi

AA
İstanbul’da asayiş uygulamasında 243 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 183 noktada bin 485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 483 personelin katılımıyla 22.00-23.59 arasında umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 175 bin 289 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 485 şüpheli ile yoklama kaçağı 164 kişi hakkında işlem yapıldı, 243 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 39 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 8 kurusıkı tabanca, 299 fişek, 1 kilo 474 gram uyuşturucu madde, 458 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 790 lira ile 300 avro ele geçirildi.

Bin 318 halka açık yerin denetlenip 7 iş yerine idari işlem yapılan kontrollerde, 23 bin 644 araç ve 967 motosiklet denetlendi, bin 185 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 27 araç trafikten men edildi.

Toplam 1 milyon 188 bin 842 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 35 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.

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İstanbul'da asayiş uygulamasında 243 şüpheli gözaltına alındı
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