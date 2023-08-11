İstanbul’da asayiş uygulamasında aranan 409 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatleri arasında kent genelinde 219 noktada 1753 personel, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ve polis helikopteri ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada ise 1684 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59'da umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 165 bin 17 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 409 şüpheli ile yoklama kaçağı 132 kişi yakalandı.

Aramalarda 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 81 fişek, 2 kilo 112 gram uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ile hapların satışından sağlandığı tespit edilen 8 bin 820 lira ele geçirildi.

Uygulamada 587 halka açık yer denetlenirken 2 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 20 bin 122 araç ve 1619 motosiklet denetlendi, 938 araç ve motosiklet ile 48 sürücüyle ilgili işlem yapılırken 26 araç trafikten menedildi.

Uygulamada toplam 482 bin 959 lira para cezası kesildi.