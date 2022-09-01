İstanbul’da atamalar devam etti! 330 rütbelinin yeri değiştirildi…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar devam etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında emniyet müdürlerinin il içi atamalarının açıklanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne ve Şube Müdürlükleri'ne bağlı birimlerde de bazı değişikliklere gidildi. Bazı ilçelere müdür yardımcıları ataması da yapıldı. Son atamalarda İstanbul'a tayin olan Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Erkan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Yusuf Erkan; İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçmişi olan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde önemli operasyonlara imza atan ve "Avcı Ekip" olarak adlandırılan polisler arasında yer alıyor. Yusuf Erkan, sokak suçlarına yönelik önemli çalışmalarıyla bilinen bir isim… Son atamalarda İstanbul'a tayin olan ve titiz çalışmalarıyla bilinen Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Serhat Kalyoncu da Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

GEÇTİĞİMİZ AY DA ATAMALAR YAPILMIŞTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları ve bazı Şube Müdür Yardımcıları'nın atamaları da geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı. Abidin Erik Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, İbrahim Duran Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Gökhan Çiçek Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ayhan Elmalı Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Kaan Bedir Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Ziya Şaşmaz Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı, Ahmet Lütfü Çırakoğlu ise Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Sırasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası'nda ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Alpaslan Ödevli de Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Emniyet Amiri Mehmet Hadi Güçlü, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı olmuştu.

330 RÜTBELİNİN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz ay yapılan tayinlerde Emniyet Amiri Levent Tatar, Önleyici Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı görevine atanmıştı. Emniyet Amiri Emre Tufan'ın ataması Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak yapılmış, Emrah Ata da Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği Görevi'nde başarılı olan Emniyet Amiri İbrahim Şekerci de Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevindeki İbrahim Öztürk, aynı ilçeye Müdür Yardımcısı olarak atanmış, Alperen Süer ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olmuştu. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Mustafa Ermenek ise Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Emniyet Amiri Emre Kaya da Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Son atamalarda Başkomiser, Komiser ve Komiser Yardımcısı rütbelerinde olan; İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Polis Merkezleri (Karakol) veya Asayiş Büro, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri başta olmak üzere farklı birimlerin başında bulunan 330 rütbelinin yerleri değiştirildi.