İstanbul’da ATM onay tuşuna basmadı: Yoldan geçen parasını aldı gitti! ’Dikkat edin’

'EV SAHİBİ İKİ HAFTA SÜRE VERDİ'

Kirasını ev sahibine ulaştıramayan Ali Sevim, "Çaresiz ödeyeceğiz. Ev sahibinden zaman istedik. İki hafta süre verdi. Para bulursak ödeyeceğiz" dedi. Parayı yatırdığı sırada yanında bulunan Şerif Yalçın ise, "ATM'ye 21 bin lirayı atırdık. Bize 200 lirayı geri verdi. Son olarak onaylama tuşu kalmıştı. ATM öterken biz uzaklaştık. Arkamızdan biri geliyor parayı alıp gidiyor. Elimizde iki ayrı kamera kaydı var. Bu arkadaşımız mağdur. Gerekli yerlere başvurduk. Polise başvurduk. Bu hırsızlıktır. Bunu götürüp polise verebilir" dedi.