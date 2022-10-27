SON DAKİKA | AVM otoparkları ücret alabilir mi? Uzman isim vatandaşları uyardı: İlk 3 saat

TÜKETİCİ ÜCRET VERMEK ZORUNDA DEĞİİL

Ağaoğlu, UKOME kararına herkesin uymak zorunda olduğunu belirterek, "Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk çünkü, belediyeler bu ruhsatları verirken, o alışveriş merkezlerinin bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğu da dikkate alıyor. Bu nedenle ücretsiz otopark hizmeti sunmasını istemiş. Alışveriş merkezine gelen ya da o bölgede işi olan kişiler, yol kenarına ve kaldırıma park etmek yerine, ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler" diye konuştu.