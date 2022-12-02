İstanbul’da aynı noktada iki zincirleme kaza

Olay yerine gelen polis ekipleri tekrar kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Ekiplerin, kazaya karışan araçlarda incelemelerinin ardından, kazaya karışan 1 motosiklet ile 5 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.