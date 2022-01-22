Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da baltayla okulu basan veli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 22:47

İstanbul'da baltayla okulu basan veli tutuklandı

AA
İstanbul’da baltayla okulu basan veli tutuklandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula giren ve serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınan veli tutuklandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra salıverilen ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli E.Y, adliyeye sevk edildi.

E.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa'da korkutan anlar yaşandı! Baltayla okulu bastı | Video

OLAY

Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.

"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

Şüpheli E.Y, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA... İstanbul’da dehşet: Baltayla okulu bastı! Duyunca çıldırdı...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap
Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı küstah sözlere tepki yağıyor! Sedef Kabaş hapis cezası alır mı?
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, mahkemece tutuklandı
Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'tan 'Kelepçe' oyunu! Algı operasyonu bu görüntülerle çöktü...
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da baltayla okulu basan veli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA