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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:23

İstanbul'da barda iki grup birbirine girdi! Tekme, yumruk, masa ve sandalyeli kavga

İstanbul Göktürk'te bir barda çıkan kavga sonucu iki grup birbirine girdi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tekme, yumruk, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahale ederek dağıttığı grup birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İHA
İstanbul’da barda iki grup birbirine girdi! Tekme, yumruk, masa ve sandalyeli kavga

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Göktürk'te meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir binada bulunan bara giren bir grup, eğlenmeye başladı.

Bir süre sonra alkolün de etkisiyle grup taşkınlık çıkartmaya başladı. Bunun üzerine barda bulunan diğer bir grup ile problem çıkartan grubu dışarıya çıkartmak istedi.



TEKME, YUMRUK, MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tekme, yumruk, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Barda başlayan kavga ardından caddeye de taşınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da barda iki grup birbirine girdi! Tekme, yumruk, masa ve sandalyeli kavga
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