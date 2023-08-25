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Giriş Tarihi: 25.8.2023 20:33 Son Güncelleme: 25.8.2023 20:42

İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! Talihsiz adam ağır yaralandı

Bakırköy’de pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Donanmaoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın yoğun bakımdaki tedavisi altı gündür sürüyor. Köpeğin sahipleri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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İstanbul’da başıboş köpek dehşeti! Talihsiz adam ağır yaralandı

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz pazar günü Bakırköy'e bağlı Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir iş merkezi önünde meydana geldi.

6 GÜNDÜR TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ahmet Donanmaoğlu, iş merkezi önünde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Donanmaoğlu, bacağından ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet Donanmaoğlu sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adamın yoğun bakımdaki tedavisi altı gündür sürüyor.

KÖPEĞİN SAHİPLERİ YAKALANDI

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar sonucu köpeğin sahipleri olduğu belirlenen Elif Yılmaz ve Emre Ateş'i muhafaza altına aldı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından Elif Yılmaz serbest bırakılırken, Emre Ateş Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Ateş, adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! Talihsiz adam ağır yaralandı
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