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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:09 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:49

İstanbul'da Bayburt rüzgarı esiyor

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
İstanbul’da Bayburt rüzgarı esiyor

Türkiye Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka ve yönetim kurulunun organize ettiği İstanbul Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleştirilen Bayburt Tanıtım Günleri'nin ikincisini organize ettiğimiz "Sevdamız Bayburt" sloganıyla Bayburt’un tarihi ve yöresel lezzetleri tanıtılmaya devam ediyor.

Bayburt lezzetlerinin tattırıldığı stantlarda, Bayburt'un tarihi mekanlarının maketleri, organik çiçek balı, Aydıntepe şeker fasulyesi, kavut çorbası, lor dolması, sarma, bayburt döneri, ehram kumaşından üretilen giysilerin yanı sıra Bayburt'tan gelen birçok yöresel ve organik ürün ziyaretçilere tanıtılıyor.

Avrupa yılın müze ödülleri yarışmasında 2021 yılı Silletto ödülüne layık görülen ve resmi özel müze statüsü kazanan Kenan Yavuz Etnografya müzesi ve Bayburt Valiliği Kültür il Müdürlüğünün sergilediği Bayburt Kalesi standı ve Bayburt Belediyesi Kültür Müdürlüğünün sergilediği yöresel yemek standı, Dede Korkut ve Bamsi Beyrek gösterisi,deve oyunu Bayburtlular Federosyonu davul zurna ve folklor oyunları eşliğinde hemşehrilerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çok sayıda milletvekili ve devlet erkânı ile birlikte iş dünyasından isimler de yer aldı. Etkinliğe katılanlar arasında; İstanbul Mv. Doç. Dr. Emine Sare Aydın, İstanbul Mv. Gökhan Zeybek, Bayburt Mv. Fetani Battal, Bayburt Belediye başkanı Hükmü Pekmezci, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Yargıtay 16..Ceza Daire üyesi Şerafettin Saka,İBB Başkan Danışmanı Hasan Akkuş, Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Aksaç, Bayburt Vakfa Başkanı İsrafil Kahraman. Bayburtlu İş İnsanlarından, Ay Plastik Ynt.Krl.Bşk Kazım Ay, Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, Başarı Hastanesi Yönetim kurulu başkanı Dr. Hicabi Gökdereli, Seda Kimya Ynt.Krl.Bşk Rahmani Taş, Bayburtlu İnşaat ortaklarından Musa Akdağ ile Kılıçoğlu makina yönetim kurulu üyesi Aziz Kılıçoğlu yurt içinden ve yurt dışından kopup gelen Bayburt Sevdalıları'da yerlerini aldı.

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İstanbul'da Bayburt rüzgarı esiyor
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