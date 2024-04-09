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Giriş Tarihi: 9.4.2024

İstanbul’da bayram alışverişi yoğunluğu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da bayram alışverişi yoğunluğu
İstanbullular bayram alışverişlerini için bu yıl da kentin geleneksel mekanlarından Eminönü'nü tercih etti. Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa çevresinde kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş, çikolatalar, kahvaltılıklar ile bayramlık tıyafetler müşterilerin beğenisine sunuldu. Alışverişe çıkan vatandaşlar, özellikle şeker ve lokum satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu. Mahmutpaşa ise bayramlık kıyafet almak isteyenlerin uğrak yeri oldu.Vatandaşlar, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini kaydettiler.
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İstanbul’da bayram alışverişi yoğunluğu
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