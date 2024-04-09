İstanbul’da bayram alışverişi yoğunluğu

İstanbullular bayram alışverişlerini için bu yıl da kentin geleneksel mekanlarından Eminönü'nü tercih etti. Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa çevresinde kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş, çikolatalar, kahvaltılıklar ile bayramlık tıyafetler müşterilerin beğenisine sunuldu. Alışverişe çıkan vatandaşlar, özellikle şeker ve lokum satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu. Mahmutpaşa ise bayramlık kıyafet almak isteyenlerin uğrak yeri oldu.Vatandaşlar, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini kaydettiler.