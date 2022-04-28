İstanbul’da bayram öncesi huzur denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saat 21.30-23.00 arasında şehrin 185 ayrı noktasında 2 bin 113 personel, polis helikopteri ve 2 deniz botu ile sabit yol uygulamaları yapıldı.
Yapılan denetimlerde, 167 bin 513 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 602 zanlı ile yoklama kaçağı 304 kişi yakalandı.
Aramalarda, 47 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 156 fişek, 18 kilo 942 gram uyuşturucu, 618 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 100 dolar ve 14 bin 250 lira ele geçirildi. Uygulamada, 6 iş yeri ve 49 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
BİNLERCE ARAÇ TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Uygulama kapsamında 25 bin 993 araç ve 1180 motosiklet kontrol edildi. 1049 araç ve motosiklet ile 28 sürücüye ilişkin işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi, toplam 101 bin 530 lira trafik cezası uygulandı. Denetimlerde, 38 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.