Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bayram öncesi "huzur uygulaması" yapıldı
Giriş Tarihi: 20.4.2023 18:18 Son Güncelleme: 20.4.2023 18:23

İstanbul'da bayram öncesi "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul'da polislerce kentin birçok noktasında Ramazan bayram öncesinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Araçlar ve insanlar sıkı denetimden geçirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da bayram öncesi huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'da Ramazan bayramı öncesinde İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirilen kontrol noktalarında durdurulan araçlar da polislerce arandı. Helikopter destekli denetimlerde narkotik köpekleri de kullanıldı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de botla denizde uygulama yaptı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem yapıldı. Sivil trafik polisleri, TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu kavşağında dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde, dronla emniyet şeridi ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

BAYRAM ÖNCESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER OTOGARDA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

İstanbul'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

"Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Araç ve sürücülerin gerekli evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi. Denetimde otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında broşür de dağıtıldı. Kontrol noktasına konulan emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara kaza anında emniyet kemerinin önemi anlatıldı.Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanarak otobüs firmalarına dağıtılan ve emniyet kemerinin önemini anlatan animasyon filmi, otobüslerin koltuk arkası ekranlarında yolculara izletiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Başarabilecekler mi bakalım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” çıkışına tepki geldi: 'Ayrımcılık' zehri akıtıyorsunuz...
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: 650 bin konutu yapacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da bayram öncesi "huzur uygulaması" yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA