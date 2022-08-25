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Giriş Tarihi: 25.8.2022

İstanbul’da beklenen yağış başladı şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışta art arda çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İstanbul’da beklenen yağış başladı şimşekler geceyi aydınlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da etkili oldu. Yağmurla birlikte gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı. Şehir genelinde trafikte olan vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. -

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İstanbul’da beklenen yağış başladı şimşekler geceyi aydınlattı
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