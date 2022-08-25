İstanbul’da beklenen yağış başladı şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da etkili oldu. Yağmurla birlikte gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı. Şehir genelinde trafikte olan vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.