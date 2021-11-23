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Giriş Tarihi: 23.11.2021 17:05 Son Güncelleme: 23.11.2021 17:08

İstanbul’da beklenen yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da beklenen yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar sonrası etkili oldu. Sağnak yağmurla birlikte İstanbul trafiğinde de büyük yoğunluk yaşandı. Yoğunluk haritası yüzde 72’ye yükseldi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar sonrasında beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Son günlerde düşen hava sıcaklığının ardından başlayan sağnak yağış nedeniyle İstanbul trafiği de olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde başlayan sağnak yağmur sonrası yüzde 45-50 lerde olan trafik yoğunluğu saat 15.00 sıralarında yüzde 72'ye kadar yükseldi.

Çatalca'da şiddetini arttıran yağış nedeniyle, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun aralıklar ile bir süre daha etkili olması bekleniyor. Yağışların Çarşamba günü ara verip Perşembe günü güneşli geçeceiği ve Cuma gününden itibaren Aralık ayı boyunca yağışların devam edeceği sıcaklığın ise 11 ile 17 derece arasında seyredeceği kaydedildi.

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İstanbul’da beklenen yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu
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