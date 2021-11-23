İstanbul’da beklenen yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar sonrasında beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Son günlerde düşen hava sıcaklığının ardından başlayan sağnak yağış nedeniyle İstanbul trafiği de olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde başlayan sağnak yağmur sonrası yüzde 45-50 lerde olan trafik yoğunluğu saat 15.00 sıralarında yüzde 72'ye kadar yükseldi.



Çatalca'da şiddetini arttıran yağış nedeniyle, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı. Yağmurun aralıklar ile bir süre daha etkili olması bekleniyor. Yağışların Çarşamba günü ara verip Perşembe günü güneşli geçeceiği ve Cuma gününden itibaren Aralık ayı boyunca yağışların devam edeceği sıcaklığın ise 11 ile 17 derece arasında seyredeceği kaydedildi.