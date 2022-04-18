İstanbul’da bıçaklı taksici dehşeti: “Seni bıçaklarım” diyerek çifti kovaladıÇağlayan’da bir taksici para ödemediğini iddia ettiği yabancı uyruklu çiftin bıçakla üzerine yürüdüÇifte ağır küfürler de savuran taksiciye vatandaşlar korkudan yaklaşamadı





"SENİ BIÇAKLARIM" DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.