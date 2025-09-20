İstanbul’da bilerek kaza yaptırdı: Bir şey olmamış gibi yoluna devam etti! ’Yok artık’ dedirten o anlar kameraya yansıdı

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Kartal Samandıra bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı seyreden bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araca selektör yaparak yol istedi. Yolun açılmaması üzerine sürücü, ani bir manevra ile aracın önüne geçti ve aniden frene bastı.