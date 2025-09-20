Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bilerek kaza yaptırdı: Bir şey olmamış gibi yoluna devam etti! 'Yok artık' dedirten o anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 20.9.2025 16:32

Kartal’da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Ardından ani bir manevra ile aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Kartal Samandıra bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı seyreden bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araca selektör yaparak yol istedi. Yolun açılmaması üzerine sürücü, ani bir manevra ile aracın önüne geçti ve aniden frene bastı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu hareket sonucu arkadan gelen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar, yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

