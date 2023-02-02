İstanbul’da bir arabayı çöpe attılar: İşte sebebi!

Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, "Sanayi sitesinde yıllardır otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Burada esnaf arkadaşımızın yeri var. Kilitli olan yer. Oraya getirip aracını koyuyor. Arkadaşımız söylediği halde araç 2 gündür orada duruyor. Güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış forklift ile çöplerin üzerine koymuş. Aracı güvenlik çekip kendilerine ait başka bir otoparka götürdü. Burada kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde, buranın otoparkının yan tarafta olması lazım. Kimse kimsenin yerine koymuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Bu arada uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

