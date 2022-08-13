İstanbul’da bir garip hırsızlık! Önce öptü sonra telefonunu çaldı...





'RÜYA MI GERÇEK Mİ EMİN OLAMADIM'

Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.