İstanbul'un Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önündeyiz. Hemen birinci kattaki boş eve giren bir karga burada mahsur kalmış, pencereden dışarıyı gözlüyor. Ne yapacağını şaşırmış halde bir oyana bir bu yana giden kargaya dışarıdaki kargalar anbean takip ediyor. Dışarıdaki kargalar insanların olmadığı zamanlarda balkona karganın yemesi için yiyecek bile bırakıyor ama nafile! Evde mahsur kalan karga o yiyeceklere ulaşamıyor.

EV SAHİBİ TATİLDE, KARGA EVDE MAHSUR!

30 yıllık Göztepe Mahallesi sakini Mehmet Cengiz Kitapçıoğlu (46), boş eve karganın girdiğini yoldan geçen vatandaşlarının uyarısı sonrası öğrendiğini belirtiyor. Karganın bulunduğu evin hemen altındaki dükkânda çalışan Kitapçıoğlu, dükkân tabelasındaki bilgilerle kendisine ulaşan vatandaşın "Karga daireye girmiş, çıkamıyor" dediğinde ilk inanamadığını ve bayram şakası yapıldığını sandığından söz ediyor. İşin ciddiyetini anlayınca Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasına rağmen karganın bulunduğu boş evin yolunu tutuyor. Kitapçıoğlu, bitap düşen karganın aç ve susuz kaldığını, gagasını yerlere sürttüğünü, başını pencere camına vurduğunu görüyor, içi parçalanıyor.

İstanbul'da bir "garip" karga hikâyesi: "Yetkililer bu evden kargayı kurtarsın!" | Video

MAHALLELİ YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Komşular da durumdan haberdar olunca yardım seferberliği başlatıyor, bir şekilde karganın mahsur kaldığı boş evin sahibine ulaşılıyor. Ama ev sahibi Bodrum'da tatilde olduğunu belirterek "Tatilimi bölüp gelemem. Karga ölürse ölsün, beni ilgilendirmez!" diyor. Gelmiyor! Mahalleli ne yapacağını şaşırıyor, yardım seferberliği başlatıyor. Mahalle sakinlerinden Kitapçıoğlu, ilk olarak polisi, sonra itfaiyeyi ondan sonra ise Kadıköy Belediyesi'ni kargayı kurtarmaları için aradıklarından söz ediyor. Ama ev sahibi eve girilmesine izin vermediği için hiçbir kuruluş eve girip kargayı mahsur kaldığı evden kurtaramıyor. Kitapçıoğlu aynı zamanda komşuları olan ev sahibine öneriler sunduklarını söylüyor: "Komşumuza 'Çilingir getirelim, kapıyı açıp kargayı alalım, parasını da biz verelim' dedik, kabul etmedi. 'Camı kırıp kargayı dışarı çıkaralım, sonra da yaptıralım' dedik. Onu da kabul etmedi!"

"10 GÜNDÜR KARGAYI HORTUMLA BESLİYORUZ, BİZİ GÖRÜNCE YARDIM İSTİYOR"

Kitapçıoğlu 'Kargayı nasıl besleriz, nasıl hayatta tutarız?' diye düşünürken dairenin tuvalet penceresinin aralık olduğunu ve karganın buradan girdiğini tahmin ederek ilk olarak buradan kargaya simit atıyor ama karganın oraya gitmediğini düşünüyor: "Oradan alamayınca balkona çıkmak zorunda kaldık. Oraya çıkınca kapının altında bir delik gördük, delikten içeriye hortumla su atıyoruz, karganın yiyebileceği ne varsa buğday gibi içeriye atıyoruz. Karga da oradan besleniyor, bizi görünce tanıyor, yardım istiyor. 10 gündür kargayı böyle besliyoruz."

KARGANIN ADINI GARİP KOYDULAR: "HAPİS HAYATI YAŞIYOR!"

Karga pencerenin camından çıkmak için çapalamayı sürdürüyor, pencerelere çarptığı için tüyleri de bu nedenle dökülüyor. Mahalle sakini karganın mahzunluğundan dolayı adını "garip" koyduklarını ifade ediyor. Kitapçıoğlu söz alıyor: "10 gündür, burada bir evin içinde, dört duvarın arasında, garip ismini verdiğimiz karga hapis hayatı yaşıyor. Yemeği yok, hiçbir şeyi yok. Bir Allah var bir de kendisi. Karga da Allah'ın yarattığı bir canlı. Allah bizi insan olarak yarattı diye bizim bir fazlamız yok ki. Belki bu olay bir imtihandır! Yani karganın burada mahsur kalması insanlık âlemine imtihandır. İtfaiye, polis, belediye yapılabilecek kanunen bir şey olmadığını söylüyorlar. Biz bir şekilde bu kargayı yaşatacağız bu garibi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. O kargayı o evden çıkarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA HAZIRLANIYORLAR: "YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ! BU KARGAYI KURTARIN!"

Mahalle sakinleri kargayı kurtarabilmek ve özgürlüğüne kavuşturabilmek için son çare olarak savcılığa suç duyurunda bulunmaya hazırlanıyor. Kitapçıoğlu son söz olarak şunları söylüyor: "Devlet yetkililerine gereken ne varsa onu talep ediyoruz. En son savcılığa suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini bize söylediler. Savcının emriyle evin kapısı açılarak karga anca öyle kurtulabilecek. Savunmasız bir hayvan olan kargaya insan olarak bizim bir faydamız olması lazım. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu gibi durumlar için devleti yönetenlerin de kanun çıkarması gerekiyor. İtfaiyeye, polise, belediyeye en azından böyle durumlarda bir şey yapabilmeleri için yetki verilmesi gerekiyor. Yarın gidip suç duyurunda bulunmayı düşünüyoruz."