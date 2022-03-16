İstanbul’da bir garip soygun! Taklacı Güvercinleri çuvala doldurup çaldı

İstanbul'da farklı tarihlerde park halindeki üç farklı motosikleti çalan ve iki adresten hırsızlık yapan E.K. isimli bir kişi; çaldığı son motosikletle Büyükçekmece İlçesi'ndeki bir eğitim kurumuna gitti.

Güvenlik görevlisi M.R.Ç.'yi bıçak zoruyla tehdit ederek içeri giren saldırgan, eğitim kurumunda bulunan 25 bin lira değerindeki Otomat Makinesi'ne zarar vererek içerideki paraları aldı.

E.K. isimli saldırgan aynı zamanda adresin teras katında bulunan ve "Taklacı Güvercin" olarak adlandırılan 50 kuşu çuvala koydu ve kuşları da çalarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. Güvercinlerin sahibi M.C.E., güvercinlerin maddi değerinin 30 bin lira olduğunu söyledi ve şikayetçi oldu.

E.K. isimli bıçaklı saldırgan Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık ve Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.