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Giriş Tarihi: 8.6.2023 12:50 Son Güncelleme: 8.6.2023 13:57

İstanbul'da bir kadın evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Büyükçekmece'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Yakınları cinayet şüphesi olmadığını belirtmelerine rağmen eşini banyoda boğazı bıçakla kesilmiş halde bulduğunu söyleyen eşi gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da bir kadın evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Mohri Ereshova (32) evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde bulundu. 3 ay önce çalışmak için Türkmenistan'dan gelerek Büyükçekmece'deki Sitede eşi ve bir akrabası ile birlikte yaşıyan 32 yaşındaki Mohri Ereshova'ya sabah saatlerinde eşi ve akrabası işe gittikten sonra telefonla ulaşılamadı. Ereshova'ya ulaşamaması sonucu iş çıkışı eve gelen eşi kapıyı çaldığında cevap gelmeyince evin penceresinden içeriye girdi.

Evi aradığında banyoya giren koca gördüğü manzara karşısında büyük bir şoke oldu. Eşi Mohri Ereshova'yı boğazından bıçak darbesi almış şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereshova'nin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kadının cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Cenazelerini almak için Mohri Ereshova'nın iki ablası ile bir erkek kardeşi Adli tıp Kurumu Morguna geldi. Oldukça üzüntülü olan kardeşleri, Mohri Ereshova'nın 3 ay önce çalışmak için iki çocuğunu ülkelerinde bırakıp İstanbul'a geldiğini eşiyle birlikte çalıştıklarını ve herhangi bir şiddetin yaşanmadığını söylediler. Eşinin gözaltında tutulmasından dolayı da kardeşleri, "Kardeşimizin başka birisi veya eşi tarafından öldürülmesi için bir sebep yoktur. Evlilikleri iyi gidiyordu. İkisi de çalışıyordu. Eşi tarafından hiç şiddet görmedi. Başkası tarafından da öldürülebilecek bir sebepte yoktu. Evin banyosunda intihar etmiş olabilir" dediler.

Kardeşlerinin bu ifadelerine rağmen eşinin iş dönüşü yanında kimse olmadan camı kırarak eve girmesi ve banyoda boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirtmesine rağmen kocanın şüphe üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde gözaltında olduğu kaydedildi. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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İstanbul'da bir kadın evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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