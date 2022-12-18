İstanbul’da bir kadın takside çocuğunu bıraktı: Götür evde besle bedavadan çocuk!

Taksici Murat Acar, "Bizim durağımıza bağlı araçlarımızdan birisi Kaynarca'dan bir bayan ve yanında 3-3 buçuk yaşlarında bir erkek çocuğunu alıyor ve Tuzla Postane Mahallesi'ne götürüyor. Hanımefendinin yanında nakit olmadığı için Tuzla'da site önünde iniyor, çocuğunu ve çantayı bizim taksici arkadaşımıza emanet ediyor. Evden kartını alıp hemen geleceğini söylüyor. Yalnız bu hemen olmuyor. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika derken, 40 dakika sonra bizim arkadaşımız merak ediyor ve site güvenliğine bakıyor. Güvenlikte kimse yok. Sonra bizim kullandığımız telsiz sistemiyle merkeze ulaşıyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyor. O esnada merkezle taksici arkadaşımız arasında ilginç konuşmalar geçiyor. Bu konuşma, bizim arkadaşlardan birisinin sosyal medyada bazı gruplarda paylaşması neticesinde ciddi oranda beğeni ve izlenme alıyor" dedi.



"ÇOCUK BIRAKILMA OLAYI BİZİM BAŞIMIZA SÜREKLİ GELMİYOR"

Acar, "Tabii herkes videoda olayın sonucunu bilmiyor. Sonucu da şöyle oluyor; hanımefendi asansörde mahsur kalıyor. Yarım saat, 40 dakika sonra ben özelden kendisine ulaştım. Çocuk sonuçta bize emanet edilmiş. Kadına durağa gelmesini söyledim. Hanımefendi ağlayarak geliyor. Asansörde mahsur kaldığını ifade ediyor. Ödemesini yapıp teşekkür ediyor. Çocuk bırakılma, çocuk kalma olayı bizim başımıza sürekli gelmiyor ama genelde araçta unutulan eşyalar, kıymetli eşyalar, telefonlar, bu tarz şeyler oluyor da çocuk kalma olayı olunca çok ilginç göründü" diye konuştu.

Taksiciler arasında geçen ilginç diyaloglar hakkında konuşan Acar, "Bir arkadaşımız karakola götürülmesi gerektiğini söylüyor. Normalde bizim araçlarımızda bir şey kaldığında merkeze bırakılması talimatı var. Ne kalırsa kalsın. Çoğunlukla telefon kalıyor. Arkadaşımız da bundan dolayı merkeze getirmeyi talep ediyor. Kimisi 'Al eve götür' diyor, kimisi 'Karakola götür' diyor. En son ben kendisine ulaştım, çocuğun annesi hanımefendi benimle konuşurken ağlayarak gelip çocuğu aldı. Allah'tan iş tatlıya bağlandı. Çocuk da olsa, çanta da olsa sonuçta emanet" dedi.