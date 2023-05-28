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Giriş Tarihi: 28.5.2023 14:40 Son Güncelleme: 28.5.2023 15:34

İstanbul'da bir seçmen oy kullanmaya kuzusu ile geldi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibariyle başlarken, İstanbul Sarıyer'de kadın bir seçmen oy kullanmaya kuzusu ile geldi. Üzerinde kazağı olan kuzu büyük ilgi görürken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İstanbul’da bir seçmen oy kullanmaya kuzusu ile geldi

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibariyle başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. İstanbul Sarıyer'de ise ilginç bir oy verme işlemi yaşandı. Kadın seçmen oy kullanmaya kuzusu ile birlikte geldi.

Üzerinde kazağı olan kuzu büyük ilgi gördü. Kuzunun bir an olsun sahibinin yanından ayrılmadığı görüldü. Sarıyer Ayazağa İlkokulu'ndaki gülümseten anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video



Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullandıktan sonra ayrıldı. Bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

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İstanbul'da bir seçmen oy kullanmaya kuzusu ile geldi
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