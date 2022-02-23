İstanbul’da bir tosun vakası! Geçen Kurban Bayramı’nda kaçmıştı...

KESİM ALANINDAN KAÇTI

Akça yakalanamayan tosun hikâyesini şöyle anlatıyor:

"Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'ndan önce biz bu hayvanı Tuzla Aydınlı'dan hayvanı 6 ortak satın aldık. Kesim yerine götürdük. Hayvanı arabadan indirirken hayvan huysuzlaştı, orada bir ağaca bağladık. Hayvan gerildi, gerildi ve yuları burnundan sıyırıp kafasından çıkardı, kaçmaya başladı. Biz de peşinden koşmaya başladık. Bir müddet kovalamaca devam etti. Orada ormanlık alan vardı. Karatepe Ormanı olarak geçiyor orası, o ormana girdi. Biz Tuzla Belediyesi ekiplerine haber verdik. Ekipler geldi ama hayvan çok hırçın olduğu için hayvana müdahale edemediler. Uyuşturucu iğne yapmaları gerekti ancak iğne 2 metreden uzaktan etki etmiyormuş, hayvan kendisine 2 metre yaklaştırmadı zaten. O nedenle iğneyi yapamadılar.

SENELİK İZİN ALIP 20 GÜN PEŞİNDEN KOŞTURDUM

Ondan sonra orası senin, burası benim peşinde koşturdum. O zaman ben iş yerimden senelik izne ayrıldım. 20 gün gece gündüz hayvanın peşinde gezdim. Bir de bunların üzerine ormana giriş yasakları uygulanmaya başladı. Bu yüzden biz ormana giremez olduk, ormanın kenarlarında hep devriye attık.