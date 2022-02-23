İstanbul’da bir tosun vakası! Geçen Kurban Bayramı’nda kaçmıştı...

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda satın aldıkları kurbanlık tosunu Tuzla'da ellerinden kaçıran Eyüp Akça, 7 aydır hayvanının peşinde koşuyor ama bir türlü yakalayamıyor. Kesilmek üzereyken Tuzla Karatepe Ormanı'na alana kaçan tosunun peşinde günlerce devriye attıklarını ancak yanına yaklaşamadıklarını söyleyen Akça, 7 ay sonra tosunu ile karşı karşıya geldiğini söylüyor. Akça, "Besilenmiş, kilo almış, boncuk gibi olmuş, sanki her gün taranmış gibi" diyor. Akça, yetkililerden hayvanın yakalanabilmesi için destek beklerken önümüzdeki Kurban Bayramı'na kurbanlık için yetiştirmek istiyor.
KESİM ALANINDAN KAÇTI
Akça yakalanamayan tosun hikâyesini şöyle anlatıyor:
"Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'ndan önce biz bu hayvanı Tuzla Aydınlı'dan hayvanı 6 ortak satın aldık. Kesim yerine götürdük. Hayvanı arabadan indirirken hayvan huysuzlaştı, orada bir ağaca bağladık. Hayvan gerildi, gerildi ve yuları burnundan sıyırıp kafasından çıkardı, kaçmaya başladı. Biz de peşinden koşmaya başladık. Bir müddet kovalamaca devam etti. Orada ormanlık alan vardı. Karatepe Ormanı olarak geçiyor orası, o ormana girdi. Biz Tuzla Belediyesi ekiplerine haber verdik. Ekipler geldi ama hayvan çok hırçın olduğu için hayvana müdahale edemediler. Uyuşturucu iğne yapmaları gerekti ancak iğne 2 metreden uzaktan etki etmiyormuş, hayvan kendisine 2 metre yaklaştırmadı zaten. O nedenle iğneyi yapamadılar.
SENELİK İZİN ALIP 20 GÜN PEŞİNDEN KOŞTURDUM
Ondan sonra orası senin, burası benim peşinde koşturdum. O zaman ben iş yerimden senelik izne ayrıldım. 20 gün gece gündüz hayvanın peşinde gezdim. Bir de bunların üzerine ormana giriş yasakları uygulanmaya başladı. Bu yüzden biz ormana giremez olduk, ormanın kenarlarında hep devriye attık.
GÜNDÜZ YATIYOR, GECE DOLAŞIYOR
Hayvan bundan 15 gün önce yine çıktı meydana. Kar yağdığı zaman peşine düştüm yine. Karda izleri vardı, takip ettim ama hayvanı bulamadım. Akşam saatlerinde oradaki organize sanayi bölgesinin güvenlik görevlileri aradı, tosunun ortaya çıktığını söylediler. Yine gittim. Ondan sonra kafa kafaya geldik. Aynı geyik misali karşımda sıçradı. Ormanın derinliklerine daldı ve yine izini kaybettirdi. Gece yarısına kadar peşinde koşturduk hayvanın. Hayvan gündüz yatıyor, gece dolaşıyor.
BESİLENMİŞ, BONCUK GİBİ OLMUŞ BİR GÖRSENİZ
Hayvanla aylar sonra karşılaştığımda biraz daha kilo almış, besilenmiş gördüm, boncuk gibi olmuş, güzelleşmiş bir görseniz, sanki her gün taranmış gibi olmuş. Önümüzdeki Kurban Bayramı'na yetiştirirsek iyi olur ama bir yakalasak. Yakaladığımız an kurbana da bırakmayabiliriz. Arkadaşlarımızla konuşup ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hayvanı bir türlü ele geçiremiyoruz, bir drone ile takip edilse yakalayabiliriz belki. Yetkililerden destek bekliyoruz."