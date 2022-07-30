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Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:11

İstanbul’da “Böbrek Nakli” operasyonu… Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da Bulgaristan uyruklu bir kişi; böbreğini 25 bin Leva’ya (233 bin lira) bir başka Bulgaristan uyruklu kişiye sattı. “Kuzen” olduklarını belirten ikilinin evraklarının sahte olduğu ve akraba olmadıkları ortaya çıkınca ikili operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Böbrek Nakli” operasyonu… Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; uluslararası "Organ ve Doku Ticareti" operasyonu düzenledi. Organ nakli yapan özel bir hastaneye "Böbrek Nakli" için başvuran ve "Kuzen" olduklarını söyleyen Bulgaristan uyruklu böbrek alıcısı D.K.K. ile böbrek vericisi M.T.Y.'nin başvuru evrakları incelemeye alındı. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu söz konusu kişilerin akraba olmadıkları ve evrakların sahte olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Sahte evraklara para karşılığında Bulgaristan makamlarınca "Apostilli" olarak resmi evrak statüsü kazandırıldığı da belirlendi. "Böbrek Nakli" için 25 bin Leva (233 bin lira) ödeme yapan böbrek alıcısı D.K.K. ve böbreğini satan M.T.Y. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bulgaristan'da yaşayan G.A.P. isimli kişinin ise ikiliye yedi bin Leva karşılığında aracılık ettiği saptandı. "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen D.K.K. ve M.T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da “Böbrek Nakli” operasyonu… Suçüstü yakalandılar
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