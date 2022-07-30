İstanbul’da “Böbrek Nakli” operasyonu… Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; uluslararası "Organ ve Doku Ticareti" operasyonu düzenledi. Organ nakli yapan özel bir hastaneye "Böbrek Nakli" için başvuran ve "Kuzen" olduklarını söyleyen Bulgaristan uyruklu böbrek alıcısı D.K.K. ile böbrek vericisi M.T.Y.'nin başvuru evrakları incelemeye alındı. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu söz konusu kişilerin akraba olmadıkları ve evrakların sahte olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Sahte evraklara para karşılığında Bulgaristan makamlarınca "Apostilli" olarak resmi evrak statüsü kazandırıldığı da belirlendi. "Böbrek Nakli" için 25 bin Leva (233 bin lira) ödeme yapan böbrek alıcısı D.K.K. ve böbreğini satan M.T.Y. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bulgaristan'da yaşayan G.A.P. isimli kişinin ise ikiliye yedi bin Leva karşılığında aracılık ettiği saptandı. "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen D.K.K. ve M.T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.