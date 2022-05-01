İstanbul’da boğazına yemek kaçan kadını ’Heimlich Manecrası’ ile kurtardı

"HEİMLİCH MANEVRASI' YAPARAK HANIMEFENDİYİ KURTARDI"

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Gözde Dursun, "Benim vardiyadan çıkış saatimdi dün. Bir hanımefendinin bana el işareti yaptığını gördüm. Yanına gittim 'neyiniz var?' dediğimde nefes alamadığını fark ettim. Hemen arkadaşım Caner'den yardım istedim. O da Serhat Beyi çağırdı ilk yardım bilgisi olduğu için. Serhat Bey geldi 'Heimlich manevrası' yaparak hanımefendiyi kurtardı. Sonrasında hanımefendi bizlere teşekkür etti. Yanında olan çocuğu da ağlıyordu, teselli etmek için baya sarıldık" dedi.